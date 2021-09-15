Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Орле проведет обучение для новичков

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В Орле поисковый отряд "Лиза Алерт" проведет тренировку по поискам для новичков. Всех желающих стать волонтрами отряда и в дальнейшем подключаться к поиску пропавших людей ждут на обучение.

Об этом ПСО "Лиза Алерт" сообщил в своей официальной группе вконтакте. Инструкторы отряда дадут полезную информацию о том, как брать азимут, общаться по рации, работать с компасом и навигатором.

- Ты познакомишься с опытными поисковиками и новыми добровольцами, узнаешь много полезной информации о поиске, получишь уникальные знания и навыки. Все это поможет тебе смело поехать на свой первый поиск и, возможно, именно ты сможешь найти потерявшегося, - гласит приглашение на обучения.

Тренировка пройдет 18 сентября в Медведевском лесу, старт в 13.30. Для участия нужно зарегистрироваться.