В Орле пытались обжаловать приговор мужчине, избавившемуся от трупа собутыльника на тележке Фото: Архив "КП"

В Орле попытались обжаловать в суде приговор мужчине, зарезавшего своего собутыльника и избавившемуся от тела с помощью тележки. Его признали виновным в убийстве и дали одиннадцать с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима. Именно на это решение и была подана апелляция.

По информации Орловского областного суда, убийцей оказался 41 летний орловец с высшим образованием, бывший предприниматель, успевший ранее получить несколько судимостей за покушение на незаконный сбыт наркотиков, кражу и угрозу убийством.

Свой последний срок он закончил отбывать за два месяца до поножовщины в Заводском районе. Мужчина пришел в гости к своему приятелю уже подвыпив. Хозяин в это время тоже был не один, к нему зашел его знакомый. Недолго думая, собутыльники решили продолжить застолье, но в какой-то момент между гостями разгорелась ссора.

Ранее судимый орловец пустил в ход нож и ударил своего оппонента в поясницу. Хозяин был в курсе происходящего, но скорую не вызвал, а позже помог скрыть следы преступления. Пострадавший умер не сразу, он успел выбежать из дома, но через несколько метров упал и скончался от кровопотери.

Убийца и его товарищ тут же замыли следы крови в доме, положили тело на тележку и оттащили его на Колхозную улицу. Однако капли крови все-таки смогли привести оперативников к месту преступления.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Состояние опьянения стало обстоятельством, отягчающим наказание. Приговор суда первой инстанции был обжалован в суд апелляционной инстанции, но оставлен без изменения, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.