За сутки в Орловской области потерялись семь грибников Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области участились случаи, когда грибники теряются в лесах. Только за минувшие сутки, 14 сентября, помощь понадобилась семи любителям тихой охоты, отправившимся за грибами в лес.

В половине седьмого часа вечера в лесу возле деревни Еленка Знаменского района потерялись две женщины. Они долго блудили по лесной чаще и искали дорогу назад. В итоге они позвонили в МЧС и на помощь к ним выехали сотрудники 22-й пожарно-спасательной части и полиции. Чтобы отыскать их в лесу потребовалось два часа.

Еще несколько грибников заблудились в лесу рядом с деревней Верхняя Зароща Мценского района. Это произошло в начале восьмого часа вечера. На выручку заблудившимся выехали сотрудники 10-й пожарно-спасательной части. К счастью, грибники смогли самостоятельно найти дорогу уже через полчаса после обращения к спасателям.

В этот же вечер в лесу возле хутора Сеина Урицкого района потерялись три женщины. Спасателям они сообщили, что слышат шум электрички, но никак не могли найти выход из леса. На место выехали сотрудники 38-й пожарно-спасательной части и уже через полчаса помогли перепугавшимся грибникам вернуться домой.

- В осеннее время увеличивается количество выездов на поиск потерявшихся людей в природной среде. Будьте осторожны и внимательны, - напоминают сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области.