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Общество15 сентября 2021 8:37

Мэр Орла Юрий Парахин 15 сентября встретится с жителями Зареченского

На повестке тема дорог и транспорта
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Юрий Парахин на этот раз встретится с жильцами многоэтажек Зареченского микрорайона

Юрий Парахин на этот раз встретится с жильцами многоэтажек Зареченского микрорайона

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мэр Орла Юрий Парахин встретится с жителями Зареченского микрорайона 15 сентября. На повестке встречи тема дорожного движения и ремонта, транспорта, строительства выезда из микрорайона.

Встречу жителям Зареченского Парахин назначил в соцсетях.

- Друзья, как и обещал, завтра снова проведу встречу в Зареченском микрорайоне. Обсудим, что удалось сделать по части модернизации схемы движения общественного транспорта, какие планы по строительству дополнительного выезда, что с ремонтом дорог, - написал мэр.

Жильцов многоэтажек глава города будет ждать в 18.00 на бульваре Молодежи, между домами №11 и №14.

Ранее Юрий Парахин провел встречи с орловцами, живущими на Наугорке и Новой Ботанике.