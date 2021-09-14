Уголовное дело о халатности возбуждено из-за аварийного дома на Металлургов в Орле

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Не расселенный аварийный дом на улице Металлургов в Орле довел чиновников до уголовного дела. По результатам доследственной проверки его возбудил следственный комитет по статье «Халатность».

Об этом «Комсомолке» сообщил Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области. По данным следствия, пятиэтажку №38 по Металлургов аварийной признали в 2018 году, ее необходимо было капитально ремонтировать. Но некоторые из жильцов отказались покидать квартиры, вовремя противоаварийные работы не провели. В 2019 году дом признали подлежащим сносу. Он продолжил разрушаться.

- Здание жилого дома продолжало разрушаться, в связи с чем возникла чрезвычайная ситуация, связанная с обрушением части фасада здания, которая обусловила непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан. В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил Александр Коргин.

Расследование продолжается.