В Орле прошла встреча с атташе посольства Бельгии в России. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

14 сентября в администрации Орловской области прошла встреча с атташе по экономике и торговле Посольства Бельгии в России. В центре внимания оказался внешнеторговый оборот между нашим регионом и европейским государством.

Франк Мариус Ван Эйнде принял участие в обсуждении партнерских отношений в сфере промышленности и аграрного комплекса.

- Ряд предприятий региона активно взаимодействуют с бельгийскими партнерами, осуществляя поставки в Бельгию холодильного и морозильного оборудования, крепежных изделий, растительного масла и других товаров, - отмечает пресс-служба Правительства Орловской области.

В январе-июле 2021 года внешнеторговый оборот региона с Бельгией составил 3,5 млн долларов США, что на 60,3% превышает такой же период прошлого года.