Цена на кирпич, стекло и ламинат выросла в Орловской области

Стройматериалы продолжили дорожать Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области вновь выросла цена на ряд стройматериалов. О том, как менялся ценник на строительном рынке в августе месяце, рассказал Орелстат.

Согласно данным статистики, красный кирпич подорожал сразу на 16%. Сейчас в среднем его цена составляет 20 726 рублей 20 копеек за тысячу штук. Листовое оконное стекло выросло в цене на 2,8%, оно продается в среднем по стоимости 697 рублей за квадратный метр. Также в прошлом месяце подорожал на 1,2% ламинат. За квадрат ламината придется отдать в среднем 763,85 рублей.

В то же время снизился ценник на металлочерепицу: она подешевела на 11,2% и продается по цене в 838,54 рубля за один квадратный метр.

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