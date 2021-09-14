В Кромах задержали орловца, избившего молодого мужчину до переломов Фото: Архив "КП"

В Кромах полицейские задержали на месте преступления орловца, избившего 26-летнего мужчину до переломов. Конфликт между ними разгорелся в одной из квартир в жилом доме в райцентре. Остановить избиение помог своевременный звонок в полицию.

К правоохранителям обратилась соседка, услышавшая сильный шум. По указанному ей адресу немедленно выехал наряд полиции. На месте был обнаружен избитый молодой человек и его 37-летний оппонент.

Пострадавшего отправили в больницу, а дебошир оказался под подпиской о невыезде.

- В отношении 37-летнего кромчанина возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Согласно санкции статьи, совершение данного противоправного деяния наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.