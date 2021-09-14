Работу орловских школ скорректируют на время выборов

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области на период выборов скорректируют работу школ. В школах, на базе которых будет идти голосование 17-19 сентября, разведут потоки детей и избирателей.

Об этом рассказала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Директора школ должны принять решение о том, можно ли обеспечить разные входы-выходы для учеников и избирателей. Если можно, то расписание не изменится и дети как обычно посетят занятия. В случае, если невозможно рассредоточить людские потоки, занятия будут проводиться в других местах.

В пятницу и субботу, 17 и 18 сентября соответственно, уроки могут организовать на базе библиотек, музеев, театров, парков, вузов и так далее. Также предусмотрено проведение акции "Вместе всей семьей".