В Орле из-за рухнувшей остановки на Герцена готовят обращение в полицию. Фото: соцсети

В Орле продолжают выяснять обстоятельства обрушения остановочного павильона на улице Герцена (остановка «Завод «Стекломаш»). Инцидент произошел вечером 13 сентября. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили «КП-Орел» в пресс-службе администрации города, к часу ночи 14 сентября рухнувшую остановку вывезли на территорию Спецавтобазы. Сейчас МКУ «УКХ города Орла» готовит обращение в полицию из-за имеющегося акта вандализма. Подростки, раскачавшие павильон, попались в объектив камеры фото- и видеофиксации.

Кроме того, в 11 часов утра 14 сентября на месте происшествия состоялась встреча представителей МКУ «УКХ города Орла» и подрядной организации, ремонтирующей улицу Герцена (ООО «Газ ресурс»).

- Предположительной причиной падения остановочного павильона послужило некачественное крепление. Дополнительный анализ проводится. Отметим, что работы по ремонту улице Герцена еще не приняты и не оплачены, - сообщили «КП-Орел» в пресс-службе администрации Орла.