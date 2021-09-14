В Орловской области подорожало мясо и лимоны, но подешевело масло и картофель

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орелстат представил отчет о динамике цен на продукты питания в Орловской области в августе 2021 года. Многие группы товаров за месяц подорожали, в частности мясо и цитрусовые, а некоторые напротив упали в цене - подешевел картофель, растительное масло.

За месяц цены на свинину выросли на 9,1%, средняя цена за кило (кроме бескостного мяса) - 297,72 рубля. Подорожал на 5,7% мясной фарш, он стоит 320,4 рубля за кило, мясокопчености выросли в цене на 7,1%, средний ценник - 665,82 рубля за килограмм. Серьезно подскочили в цене лимоны - сразу на 42,4%. Теперь за килограмм этих фруктов в среднем приходится платить 196,2 рубля. Цитрусовые собратья лимонов апельсины тоже подорожали, на 9%, стоят они по 109,17 рубля за килограмм. Увеличилась стоимость сахара на 2,5%, средний ценник на полке магазина - 50,29 рублей.

Дешевле стали стоить в августе сезонные овощи. Так, свекла опустилась в цене на 38,4%, она продается по 38,83 рубля за килограмм, на 38,1% подешевела морковь - 41,07 рубля за кило, на 37,4% томаты - 54,73 рубля, на 28,2 огурцы - 55,88 рубля, на 22,8% картофель - 31,43 рубля. Подешевели на 4,1% куриные яйца, средний ценник на них 59,74 рубля за десяток, а также немного опустилась цена на подсолнечное масло, оно стоит в среднем 127 рублей за килограмм.