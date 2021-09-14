Орловцы стали чаще вкладываться в ценные бумаги Фото: Архив "КП"

За последние семь месяцев жители Орловской области стали больше вкладываться в ценные бумаги и совершить сделки на бирже. Такие данные предоставляет отделения Банка России по Орловской области.

Жители региона открыли с января по июль включительно почти 4500 счетов для операций с ценными бумагами – индивидуальных инвестиционных счетов. Всего же таких счетов у орловцев насчитывается 22 300. При этом в начале августе 2020 года их количество составляло чуть более 13 тысяч.

Как поясняют специалисты, индивидуальные инвестиционные счета позволяют покупать и продавать акции, облигации, получать налоговый вычет.

- Многие орловцы рассматривают инвестирование как альтернативу банковским вкладам, только с более высокой доходностью. Но тут важно помнить, что инвестирование, хотя и дает большие возможности, влечет за собой большие риски. Вложения в ценные бумаги, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы. Доход по инвестициям не гарантирован – он может быть выше, чем процент по вкладу, но есть риск не заработать ничего и даже уйти в минус, – напоминает Наталья Киселева, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области.