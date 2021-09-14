В Орле предпринимателей приглашают на новую ярмарку «Хлебосольный выходной». Фото: пресс-служба администрации города

11 сентября на Московской улице в Орле открылась новая ярмарка «Хлебосольный выходной». Она разместилась возле ТЦ «Европа» и уже успела встретить первых покупателей.

Пока здесь реализуют свою продукцию 40 производителей свежих фруктов, овощей, молочных продуктов, мясо и других деликатесов. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, на сегодняшний день свободно 20 мест для продавцов.

Предпринимателей приглашают занять свободные места и присоединиться к ярмарочной торговле в одной из самых оживленных точек Железнодорожного района города.

- Заинтересованных в предоставлении торговых площадок просим обращаться по телефонам: 30-70-34, 8-910-747-04-45 или 76-27-42 (отдел потребительского рынка финансово-экономического управления), - сообщает пресс-служба администрации Орла.