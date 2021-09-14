Похитителя денег удалось вычислить Фото: Ольга СУПОНЕВА

Кражу денег с банковской карты орловчанки раскрыли полицейские. Возбуждено уголовное дело.

В отделение полиции Урицкого района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже денег с ее банковского счета. Она рассказала, что исчезли 4 тысячи 500 рублей. Сумма, судя по оповещениям мобильного банка, была снята три дня назад. Заявительница рассказала также, что карту она передавала своему знакомому.

- Проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выяснили, что в тот день заявительница передавала свое платежное средство 31-летнему мужчине, чтобы он снял 500 рублей. Затем тот вернул карту. Как установили сотрудники полиции, гражданин снял с карты знакомой 4.500 рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело полицейские завели по статье "Кража". Подозреваемый мужчина под подпиской о невыезде.