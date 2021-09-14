Пожилого мужчину насмерть задавил автогрейдер в Орловской области

В Орловской области автогрейдер насмерть задавил пожилого мужчину. Трагическое ЧП случилось 13 сентября в Малоархангельском районе, сообщает региональное УГИБДД.

Примерно в 11 утра 41-летний водитель автогредера выполнял работы на Пионерской улице деревни Кошелевка. В районе дома №6 он наехал на 74-летнего мужчину.

- В результате ДТП гражданин скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.

За сутки в Орловской области зафиксировано 22 ДТП, погибло 3 человека.

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