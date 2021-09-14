Театр «Свободное пространство» организовал для орловцев фотоконкурс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле стартовал новый фотоконкурс для любителей и профессионалов. «Свободное пространство» предлагает орловцам поделится снимками исторического здания на улице Карла Маркса, в котором размещается театр.

Авторы лучших фотографий получат ценные призы, а фотоработы попадут на выставку. Снимок, получивший ГРАН-ПРИ, получит статус официального изображения Орловского государственного театра «Свободное пространство».

Работы в номинациях «Любительское фото» и «Профессиональное фото» принимаются до 1 декабря. На конкурс можно подать только одно фото. При этом можно участвовать как индивидуально, так и коллективно – редакцией, фотостудией, организацией.

Снимки можно обрабатывать, проводить цифровую корректировку снимков и фотомонтаж. Главное, не использовать на них какие-либо подписей, рамки и символы.

Заявки на участие и фотоработы принимают по электронной почте sp-photos@yandex.ru (с пометкой «Фотоконкурс» в теме сообщения).

- 26 декабря состоится объявление результатов и награждение победителей, - сообщает пресс-служба театра «Свободное пространство».