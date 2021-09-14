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Происшествия14 сентября 2021 11:49

Под Орлом посреди дороги сгорел мопед

ЧП случилось в поселке Глазуновка
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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ЧП случилось поздним вечером 13 сентября

ЧП случилось поздним вечером 13 сентября

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожарные потушили горящий мопед. Двухколесный транспорт загорелся посреди дороги в поселке Глазуновка.

О ЧП рассказала в региональном главке МЧС. Спасателям сигнал о пожаре поступил примерно в половине десятого вечера, пожарные прибыли на место происшествия, улицу Тургенева, и потушили огонь. Мопед выгорел по всей площади.

- Причина пожара устанавливается, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За сутки орловские спасатели и пожарные выезжали по вызовам о разных происшествиях 32 раза, из них 17 раз - на тушение возгораний. В основном, полыхала сухая стерня.