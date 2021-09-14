В Орле убрали рухнувшую остановку на Герцена и выясняют причины падения. Фото: соцсети

Вечером 13 сентября на улице Герцена в Железнодорожном районе рухнул остановочный павильон. Конструкция сложилась прямо на глазах стоящих неподалеку людей. К счастью, никто не пострадал.

Информация о случившемся инциденте быстро разошлась по соцсетям. Орловцы сразу же принялись обсуждать ситуацию с качеством установленного павильона и его устойчивостью. Некоторые также отметили, что она уже давно шаталась.

Сегодня утром, 14 сентября, рухнувшую остановку на Герцена убрали.

- Сейчас с подрядчиком разбираемся, почему так произошло в принципе, - пояснили корреспонденту «КП-Орел» в пресс-службе администрации города.