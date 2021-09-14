На орловской трассе М-2 «Крым» внедорожник вылетел на встречку и попала под «Камаз»

13 сентября на 373 километре трассы М-2 «Крым» произошла серьезная авария. Внедорожник вылетел на встречку и на полной скорости попала под «Камаз».

Госавтоинспекция сообщает, что трагедия случилась в начале второго часа дня. 37-летний водитель автомобиля «Тагаз Тайгер» с прицепом ехал со стороны Мценска. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с большегрузом. Затем иномарка отлетела в сторону и врезалась в дорожное ограждение.

«Тагаз Тайгер» полностью смяло. На месте происшествия работали спасатели МЧС, медики, полиция. Однако спасти жизнь водителю не удалось.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Тагаз» от полученных травм скончался на месте еще до приезда скорой помощи, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Пять человек получили травмы, двое погибли.