Завтраки для орловских школьников 5-11 классов обойдутся в 40-57 рублей в день

13 сентября в Орле прошло аппаратное совещание в областной администрации. Одной из главных тем на повестке дня – расценки на питание школьников.

Согласно данным, озвученным руководителем Департамента образования Орловской области Татьяной Крымовой, бесплатное питание предусмотрено для учеников 1-4 классов во всех муниципалитетах. Бесплатно кормят учеников 5-11 классов во всех районах, кроме Орловского и Покровский, а также городах Орел, Ливны и Мценск. Здесь перешли на адресное питание для льготных категорий.

В новом учебном году стоимость бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов составляет около 59 рублей в день, стоимость завтрака для 5-11 классов 40-56,5 рублей и 60 рублей стоит обед для детей-льготников.

При этом, чтобы обеспечить бесплатным питанием учеников начальной школы в бюджете предусмотрено 323,7 миллиона рублей.

- По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области по итогам прошлого учебного года отмечается улучшение качества и безопасности продуктов школьного питания. Вместе эта работа должна оставаться на постоянном контроле, − сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.