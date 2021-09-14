Орловец похитил из частного дома спиртное и бензотриммер и попал под стражу Фото: Архив "КП"

В Новосильском районе по горячим следам задержали мужчину, обворовавшего дом жительницы деревни Хутор. Из частного дома воришка стащил бензотриммер, телевизионную приставку с пультами и спиртное.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, общая сумма ущерба хозяйки составила порядка семи тысяч рублей. Заметив пропажу и разбитое в доме окно, женщина написала заявление в полицию. Вскоре похитителя нашли в соседней деревне.

Оказалось, мужчина не впервой попадается в поле зрения правоохранителей. Ранее он уже был судим. Похищенное полицейские изъяли, а 45-летнего подозреваемого в краже задержали.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.