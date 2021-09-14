В Кромах установили фонтан «Арка 3000» за 8,6 миллиона рублей

В Кромах установили фонтан «Арка 3000»

В поселке Кромы завершилась установка фонтана «Арка 3000». Его разместили в рамках второго этапа благоустройства площади Освобождения. Об этом сообщает Правительство Орловской области.

Стоимость работ составила 8,6 миллиона рублей. Фонтан оснастили системой фильтрации и обеззараживания, уже провели пусконаладочные испытания.

Кроме того, сейчас по проекту «Народный бюджет» в Кромах идет капитальный ремонт водопровода, которому уже более 50 лет. В этом году запланировано привести в порядок - 4,159 км трубопровода. Сейчас проложено около двух километров водопроводных труб.

- В 2022 году в поселке планируется капитальный ремонт водопровода протяженностью 6 километров, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.