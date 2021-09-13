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Общество13 сентября 2021 20:13

В Орле с 15 сентября включат отопление

В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле с 15 числа включат отопление

В Орле с 15 числа включат отопление

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле с 15 сентября 2021 начнется отопительный сезон. Об этом в прямом эфире в соцсетях 13 сентября сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Дано поручение с 15 сентября начинать отопительный период. Через несколько дней похолодает, будем повышать температуру, - сообщил глава региона.

Андрей Клычков отметил, что в первую очередь батареи нагреются в учреждениях социальной сферы: школах, больницах.

Судя по прогнозу синоптиков, к концу текущей недели похолодает до +4..+15 градусов. Стабильно установятся, невысокие температуры.