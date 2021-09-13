В Орле с 15 сентября включат отопление

В Орле с 15 числа включат отопление Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле с 15 сентября 2021 начнется отопительный сезон. Об этом в прямом эфире в соцсетях 13 сентября сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Дано поручение с 15 сентября начинать отопительный период. Через несколько дней похолодает, будем повышать температуру, - сообщил глава региона.

Андрей Клычков отметил, что в первую очередь батареи нагреются в учреждениях социальной сферы: школах, больницах.

Судя по прогнозу синоптиков, к концу текущей недели похолодает до +4..+15 градусов. Стабильно установятся, невысокие температуры.