В Орле с 15 сентября включат отопление

В Орле с 15 числа включат отопление
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орле с 15 сентября 2021 начнется отопительный сезон. Об этом в прямом эфире в соцсетях 13 сентября сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Дано поручение с 15 сентября начинать отопительный период. Через несколько дней похолодает, будем повышать температуру, - сообщил глава региона.
Андрей Клычков отметил, что в первую очередь батареи нагреются в учреждениях социальной сферы: школах, больницах.
Судя по прогнозу синоптиков, к концу текущей недели похолодает до +4..+15 градусов. Стабильно установятся, невысокие температуры.