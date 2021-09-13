Владельцев свиней в Орловской области оштрафовали на 668 тысяч рублей. По результатам проверок выявлено 57 нарушений.

Такую информацию озвучил Евгений Черный, начальник Управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 13 сентября на совещании в облправительстве. Речь зашла о болезнях животных, в том числе африканской чуме свиней - именно это заболевание представляет в Орловской области наибольшую угрозу для эпизоотического благополучия. За прошедшие месяцы года АЧС была выявлена у диких кабанов в Знаменском и Хотынецком районах, а также у домашних свиней в Болховском районе. В очагах, в радиусе 20 километров, животных уничтожили.

-В отношении 3-х граждан, осуществивших подворный убой, возбуждены дела об административном правонарушении, составлены протоколы в отношении владельца личного подсобного хозяйства по фактам сокрытия сведений о внезапном падеже и установленных нарушений правил утилизации биологических отходов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.