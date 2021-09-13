В Орле проверят пожарную безопасность в жилых домах и местах хранения топлива

В Орле проверят пожарную безопасность в жилых домах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле проведут профилактическую акцию «Безопасное жилье». Пожарную безопасность в жилых домах, котельных и местах хранения топлива планируют проверить с 1 октября по 1 ноября.

Согласно Постановлению №3691 от 6 сентября 2021 года, сформирован план мероприятий профилактической акции: от размещения информационных памяток до комплексных проверок жилого фонда и готовности добровольных пожарных дружин к локализации возгораний и спасению людей.

После ЧП со взрывами бытового газа в Ельце и Ногинске жителей призывают быть особенно осторожными при использовании газовых приборов.

- Запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с газоснабжением, должны выполняться только специализированными организациями, - напоминает пресс-служба администрации Орла.

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