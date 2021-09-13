Под суд отправится орловчанка, надававшая тумаков полицейскому

Орловчанка отправится под суд за нападение на полицейского Фото: Архив "КП"

В Орле под суд пойдет женщина, напавшая на полицейского. Патрульный постовой сделал нетрезвой даме замечание на улице, а та пустила в ход кулаки.

Сам инцидент произошел в марте в Северном районе города. Сорокалетняя орловчанка была подшофе, прямо на улице она поссорилась со своим знакомым, при прохожих обругала его матом. В это время рядом оказался сотрудник полиции, который находился на маршруте патрулирования. Он сделал женщине замечание, той этот факт не понравился. Она накинулась на сотрудника полиции, ударила его несколько раз по голове. Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". К настоящему времени следком окончил расследование.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК РФ по Орловской областИ.

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