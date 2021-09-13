Новая школа на Зеленина в Зареченском микрорайоне Орла готова на 6% Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

13 сентября на аппаратном совещании в администрации Орловской области обсудили ход строительства новой школы в Зареченском микрорайоне. Ее возведение возобновили 7 сентября и сейчас объект готов на 6%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства со ссылкой на мэра Юрия Парахина.

Напомним, строительство самой большой школы в нашем регионе (1225 мест) затормозилась из-за необходимости перерасчета проектно-сметной документации и самого проекта. Отдельно продолжается работа по проектированию дороги к школе.

Стоимость объекта по контракту составляет 892 миллиона рублей, при этом сейчас принято работ на сумму 53,8 миллиона рублей. На стройплощадке пока трудятся только 30 человек и 4 единицы техники, но к концу сентября планируется увеличить число рабочих до 70.

- Окончание работ запланировано на ноябрь 2022 года. В настоящее время выполнены работы по устройству свайного поля, ростверка, частично по монтажу пилонов, колонн и стен техподполья. На объекте ведется онлайн-видеонаблюдение, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.