Открыты вакансии

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Новый орловский инвестор специализируется на производстве энергетического и компрессорного оборудования и открывает следующие вакансии:
- Инженер-конструктор на производство 30 000 – 40 000 р.
- Инженер-проектировщик систем электроснабжения 30 000 – 40 000 р.
- Маляр металлоконструкций 30 000 р.
- Монтажник, слесарь-сборщик конструкций и оборудования 30 000 р.
- Электромонтажник на производство 30 000 - 40 000 р.
- Сварщик на производство 30 000 - 40 000 р.
- Сварщик-сборщик металлоконструкций на производство 30 000 – 40 000 р.
Подробнее: http://www.park57.ru/