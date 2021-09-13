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Общество13 сентября 2021 14:38

Открыты вакансии

Группа компаний «Энергопроф» набирает сотрудников для работы на производственной площадке в городе Мценск
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Новый орловский инвестор специализируется на производстве энергетического и компрессорного оборудования и открывает следующие вакансии:

- Инженер-конструктор на производство 30 000 – 40 000 р.

- Инженер-проектировщик систем электроснабжения 30 000 – 40 000 р.

- Маляр металлоконструкций 30 000 р.

- Монтажник, слесарь-сборщик конструкций и оборудования 30 000 р.

- Электромонтажник на производство 30 000 - 40 000 р.

- Сварщик на производство 30 000 - 40 000 р.

- Сварщик-сборщик металлоконструкций на производство 30 000 – 40 000 р.

Подробнее: http://www.park57.ru/