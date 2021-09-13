В Орловской области коронавирусом заболели еще 82 человека, один умер

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные на 13 сентября 2021 опубликовал федеральный оперштаб.

За весь период пандемии заболели уже 44 267 жителей региона, из них 41 330 смогли победить болезнь. Накануне из больниц по выздоровлению выписались 67 орловцев.

Коронавирус в Орловской области на 13 сентября 2021

Коронавирус в Орловской области на 13 сентября 2021

Однако смертельные случаи продолжаются. Оперштаб сообщил, что скончался еще один пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией.