Три машины столкнулись на Раздольной в Орле, есть пострадавшая

Женщина пострадала в столкновении трех иномарок Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле на Раздольной столкнулись три легковых машины. В автомобильной аварии пострадала женщина-пассажир.

ДТП случилось вечером 12 сентября. Примерно в половине девятого 21-летний водитель за рулем иномарки "Форд Фокус" ехал по Раздольной со стороны улицы Кузнецова в сторону Михалицына. На кольце он врезался в двигавшийся впереди еще один "Форд Фокус", которым управлял 41-летний водитель. Тот, в свою очередь, протаранил попутную "Ладу Гранту".

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Форд", женщина 55 лет, получила травмы, отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.