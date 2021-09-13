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Общество13 сентября 2021 13:02

В Орловской области выберут лучшего участкового

Первый этап конкурса "Народный участковый" продлится до 20 сентября
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области выберут лучшего участкового. Первый этап конкурса "Народный участковый 2021" уже стартовал и продлится до 20 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Отдать свой голос за наиболее достойного победы кандидата можно онлайн. Участие в конкурсе принимают полицейские, которые в должности участковых работают не менее трех лет и не имеют нареканий в службе. В первом этапе конкурса участвуют 24 полицейских.

Ознакомиться с анкетами каждого из них, а также проголосовать, можно онлайн на сайте регионального УМВД. Победителя определят по количеству голосов, он в дальнейшем представит регион на Всероссийском этапе конкурса.