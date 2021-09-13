В Орле мобильные пункты вакцинации продолжат работу с 13 по 19 сентября

Мобильные пункты вакцинации от ковид в Орле Фото: Архив "КП"

С 13 по 19 сентября в Орле мобильные пункты вакцинации от коронавируса продолжат ежедневную работу. Прививочные кабинеты будут работать попеременно в каждом районе города и принимать пациентов без предварительной записи.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в будние дни мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00 часов, в выходные – с 9:00 до 15:00. В МФЦ – с :00 до 15:00. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В понедельник (13 сентября) мобильный ФАП работает возле ТЦ «Европа» на Московской улице и на 1 этаже «ГРИНН» на Кромском шоссе.

Во вторник (14 сентября) возле ТЦ «Водолей» и в здании автовокзала на 2 этаже.

В среду (15 сентября) в МФЦ на улице Ленина, возле ТЦ «Европа» на Московской и в «ГРИННе».

В четверг (16 сентября) возле ТЦ «Европа» на улице Тургенева и на автовокзале.

В пятницу (17 сентября) в МФЦ, возле ТЦ «Европа» на Московской и в «ГРИННе».

В субботу (18 сентября) вновь на Московской и в автовокзале.

В воскресенье (19 сентября) возле ТЦ «Водолей».