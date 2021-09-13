Под Мценском всю ночь искали 77-летнего грибника

Под Мценском в ночь с 11 на 12 сентября искали 77-летнего грибника. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу 11 сентября в Мценском районе потерялся 77-летний мужчина. Он отправился собирать грибы в лес возле СНТ «Здоровье» и заблудился. В итоге ему предстояло провести ночь под открытым небом. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Орловской области.

Информация о заблудившемся грибнике поступила в дежурную часть вечером в начале восьмого часа. К поискам подключились сотрудники 10-й пожарно-спасательной части Мценска, лесники, полицейские и волонтеры «Лиза Алерт».

Пожилого мужчину искали всю ночь. Обнаружить его удалось только семь часов утра в воскресенье 12 сентября.

Отметим, с начала осени в Орловской области любители тихой охоты стали чаще теряться в лесах. Так, в Урицком районе 80-летний мужчина уехал в лес за грибами и потерялся неподалеку от деревни Селихово. Искали его более суток. На минувшей же неделе помощь спасателей, волонтеров и полицейских понадобилась 56-летней женщине, заблудившейся в лесу близ деревни Казаковка Знаменского района.

- Собираясь в лес необходимо предупредить об этом своих родных, знакомых. Желательно указать приблизительный маршрут. Перед уходом проверьте, есть ли с Вами мобильный телефон, заряжена ли его батарея. Не лишними в лесу могут оказаться минимальный набор продуктов, вода, спички. Уходя в лес, постарайтесь одеть яркую, хорошо заметную одежду, - напоминают сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области.