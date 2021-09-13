Рождаемость в Орловской области снизилась, а смертность выросла

В Орловской области рождаемость снизилась, а смертность выросла Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области снизилась рождаемость и выросла смертность. За За полгода в регионе родилось 2580 человек, скончалось 7243.

Такие данные за январь-июнь 2021 приводит Орелстат. Рождаемость незначительно, но упала в сравнении с 2020 годом: в прошлом году за первое полугодие на свет появилось 2728 малышей. Смертность, напротив, серьезно возросла. В 2020-м за январь-июнь ушло из жизни на полторы тысячи человек меньше, чем в нынешнем году: 5713.

Стало больше браков и разводов. За полугодие поженилась в Орловской области 1681 пара, тогда как в 2020 был заключен 1061 брак. А развелось с января по июнь 1514 пар, в прошлом году было 980 разводов.