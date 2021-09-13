В Орле готовятся к разработке идей для развития туризма выходного дня Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области планируют развивать туризм выходного дня. Конкретных маршрутов еще нет, но разработать их надеются в ходе мастер-классов от экспертов международного уровня по маркетингу и брендингу. Об этом сообщает Правительство Орловской области.

Тему развития туризма выходного дня представители туристского кластера «Визит-Орел» подняли на международном форуме «Отдых», который проходил в Москве с 7 по 9 сентября. В нем принимали участие 450 человек из 21 стран и 41 региона России.

Орловцы встретились экспертом по маркетингу и брендингу Андреем Пуртовым, обсудили туристический потенциал области и договорились о проведении серии мастер-классов и нескольких форсайт-сессий до конца этого года.

- Одной из основных целей участия в форуме было не столько показать продукты, сколько провести переговоры с ключевыми фигурами и организациями туристического бизнеса нашей страны, - пояснил Сергей Невструев, руководитель Центра кластерного развития Орловской области.