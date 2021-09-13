В Орле конкурсный управляющий «Дормаш» взята под домашний арест Фото: Архив "КП"

В Орле конкурсного управляющего «Дормаш» взяли под домашний арест. Уголовное дело о растрате в особо крупных размерах на руководителя предприятия-банкрота завели еще в середине августа.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Орловской области, сначала управляющему назначили подписку о невыезде, но она ее не соблюдала. В итоге следователи направили ходатайство в суд об изменении ей меры пресечения на домашний арест.

Напомним, конкурсного управляющего подозревают в реализации имущества предприятия по заведомо низкой цене. Также по делу о растрате проходят еще три человека.

В настоящее время продолжает решать вопрос с выплатой долгов по зарплате работникам «Дормаша».

- Проводится комплекс надзорных и координационных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав трудовых граждан, перед которыми остаются долги предприятия по заработной плате, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.