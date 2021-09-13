Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 10:29

На орловца, перебравшего с алкоголем и ударившего полицейского, завели дело

Инцидент произошел на территории развлекательного комплекса в Советском районе
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

4 сентября в Орле алко-приключения довели 22-летнего мужчину до уголовного дела. Молодой человек ударил полицейского и заработал статью 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. Предварительно установлено, что подвыпивший орловец нецензурно выражался на территории развлекательного комплекса в Советском районе города Орла.

Находившийся в это время на службе полицейский сделал молодой человеку замечание и в ответ получил удар по лицу.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.