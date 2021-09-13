Орловчанка забралась в чужой дом и стащила алкоголь с продуктами на три тысячи рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области 46-летняя женщина заработала себе уголовную статью из-за жажды раздобыть продукты и алкоголь. Орловчанка забралась в чужой дом в Тросне и стащила их пока на месте не было хозяев.

Похитительница действовала быстро через окно. Пенсионер, владелец дома, в это время отлучился по делам, но заметив опустошенный на более чем три тысячи холодильник, написал заявление в полицию.

Отчаянную даму вскоре нашли. Как выяснилось, ранее она уже была судима и жила в соседней деревне. Свою причастность к краже женщина отрицать не стала.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». На период предварительного следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.