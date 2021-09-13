В Орле будут судить рецидивиста, напавшего на женщину в Заводском районе

В Орле перед судом предстанет неоднократно судимый мужчина. На этот раз ему инкриминируют сразу несколько уголовных статей - кража, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

В июле орловец вечером подкараулил во дворе одного из домов Заводского района женщину и затащил ее силой к себе домой, угрожая при этом ножом. Затем он изнасиловал свою жертву и заснул. В этот момент ей удалось сбежать и обратиться в полицию.

Кроме того, рецидивиста подозревают в краже бытовой техники также на территории Заводского района.

- Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.