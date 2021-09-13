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Происшествия13 сентября 2021 9:21

На дороге под Орлом погиб 72-летний водитель "Рено"

Автомобиль опрокинулся в кювет
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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ГИБДД предсипвила сводку ДТП за выходные

ГИБДД предсипвила сводку ДТП за выходные

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области погиб пожилой водитель легкового автомобиля "Рено Логан". Иномарка опрокинулась в кювет.

Авария с трагическим исходом произошла 11 сентября в Свердловском районе. 72-летний мужчина вел машину по дороге «Разбегаевка-Васильевка» со стороны деревни Степановки. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем.

- Водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП он погиб на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные на дорогах региона произошло 15 ДТП.