В Орле за неделю температура опустится от +26 до +4 градусов

Жаркая погода сменится осенней прохладой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области теплая погода постоит еще пару дней, а затем с +26 градусов температура опустится до +4. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на рабочую неделю 13-17 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, понедельник 13 сентября будет теплым и даже жарким. Столбики термометров ночью покажут +11 градусов, днем до +26, без дождя. Небо ясное с небольшой облачностью, ветер юго-западный 4 м/c. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Во вторник 14 сентября уже прохладнее: от +11 ночью до +19 в светлое время суток. Ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Небольшая облачность. Ветер западный 5 м/с, давление 743 мм рт.ст.

В среду 15 сентября температура опустится еще ниже. Ночью всего +5 градусов, днем столбики термометров покажут +17. Дождя не ожидается, облачно с прояснениями. Ветер сохранит скорость и направление, давление поднимется до 746 мм рт.ст.

В четверг 16 сентября от +5 до +15. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер подует с севера, скорость 2 м/c, давление поднимется до 748 мм рт.ст.

В пятницу 17 сентября в ночное время всего +4 градуса, днем воздух прогреется лишь до +14. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2 м/c, давление 747 мм рт.ст.