В Орле осудят бывшего пристава, присвоившего деньги должника

В суд передано дело бывшего судебного пристава, присвоившего деньги должника Фото: Архив "КП"

В Орле в суд передано дело бывшего пристава-исполнителя, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он потратил на свои нужды деньги должника.

Мужчина занимал должность пристава-исполнителя районного отделения службы в Орле. Он попросил с должника деньги якобы за оплату исполнительного сбора и госпошлины, однако дело не закрыл. А полученные средства в сумме больше 10 тысяч рублей потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу Заводским районным судом г Орла, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.