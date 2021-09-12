В Орловской области увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области стало больше скотины. Выросло поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы.

По информации Орелстата, на 1 августа 2021 года численность коров в хозяйствах увеличилась более чем на 13% и превысила 13 тысяч голов. Еще больше выросло количество свиней - на 33,3% в сравнении с 2020 годом. Сейчас свиней на фермах в регионе живет больше 756 тысяч. Такое большое количество этих животных связано с деятельностью крупных свиноводческих предприятий. А количество птицы выросло на 29,9% - сейчас птицы 1 млн 730 тысяч голов, рост связан со строительством птицефабрики в Урицком районе.

Выросли и надои молока: за 7 месяцев на 5,1% по сравнению с предыдущим годом.