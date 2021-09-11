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Происшествия11 сентября 2021 9:28

Под Орлом пожилая водитель на "Ладе Ларгус" улетела в кювет

Женщина доставлена в больницу с травмами
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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ДТП случилось на дороге "Болхов-Орел"

ДТП случилось на дороге "Болхов-Орел"

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На орловской дороге пожилая водитель на "Ладе Ларгус" вылетела в кювет. Женщину положили в больницу.

ДТП случилось в обеденное время 9 сентября. 64-летняя водитель вела отечественный автомобиль по дороге "Болхов-Орел-Витебск". На 6 километре она не справилась с управлением и автомобиль вышел из-под контроля, машина слетела с проезжей части прямиком в правый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП водитель получила травмы, госпитализирована, -сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.