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Общество11 сентября 2021 9:18

Мэр Орла Парахин назначил встречу жителям Новой Ботаники

С жильцами микрорайона глава города встретится вечером 13 сентября
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мэр Орла назначил встречу жителям Новой Ботаники

Мэр Орла назначил встречу жителям Новой Ботаники

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Мэр Орла Юрий Парахин встретится с жителями микрорайона Новая Ботаника. Рассказать о проблемах главе города жильцы многоэтажек смогут в ближайший понедельник 13 сентября.

Встречу орловцам Парахин назначил в своих соцсетях. Это будет не первый его визит в Новую Ботанику.

- Поговорим о проблемах, которые уже удалось решить, и новообразовавшихся. Отвечу на все ваши вопросы. Только очень прошу, не забывайте брать с собой маски, давайте помнить о безопасности, - обратился мэр к горожанам.

Встреча состоится 13 сентября в 18.00 возле домов №7 и №11а по Орелстроевской улице.