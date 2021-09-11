Мэр Орла Парахин назначил встречу жителям Новой Ботаники

Мэр Орла назначил встречу жителям Новой Ботаники Фото: Ольга СУПОНЕВА

Мэр Орла Юрий Парахин встретится с жителями микрорайона Новая Ботаника. Рассказать о проблемах главе города жильцы многоэтажек смогут в ближайший понедельник 13 сентября.

Встречу орловцам Парахин назначил в своих соцсетях. Это будет не первый его визит в Новую Ботанику.

- Поговорим о проблемах, которые уже удалось решить, и новообразовавшихся. Отвечу на все ваши вопросы. Только очень прошу, не забывайте брать с собой маски, давайте помнить о безопасности, - обратился мэр к горожанам.

Встреча состоится 13 сентября в 18.00 возле домов №7 и №11а по Орелстроевской улице.