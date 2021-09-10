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Общество10 сентября 2021 21:51

В Орловской области превышены эпидемические пороги по ОРВИ

Заболеваемость вышла за рамки на 46,8%
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области превышен порог по заболевамости ОРВИ

В Орловской области превышен порог по заболевамости ОРВИ

Фото: Архив "КП"

В Орловской области превышены эпидемические пороги по ОРВИ. По данным на 10 сентября заболеваемость вышла за рамки на 46,8%.

Такую информацию озвучила Ирина Фролова, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора на заседании оперативного штаба. Почти на 50% превышен эпидемический порог среди совокупного населения области, а в городе Орле он выше на 32,4%. И на 115,2% заболеваемость выше среди орловцев в возрасте 15 лет и старше.

Гриппом в Орловской области никто не болеет. Больше 20 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в регион.