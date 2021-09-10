В Орловской области превышен порог по заболевамости ОРВИ Фото: Архив "КП"

В Орловской области превышены эпидемические пороги по ОРВИ. По данным на 10 сентября заболеваемость вышла за рамки на 46,8%.

Такую информацию озвучила Ирина Фролова, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора на заседании оперативного штаба. Почти на 50% превышен эпидемический порог среди совокупного населения области, а в городе Орле он выше на 32,4%. И на 115,2% заболеваемость выше среди орловцев в возрасте 15 лет и старше.

Гриппом в Орловской области никто не болеет. Больше 20 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в регион.