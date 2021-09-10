Выходные будут теплыми Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Наступающие выходные в Орле будут пасмурными и теплыми. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 11-12 сентября.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 11 сентября небо над городом будет затянуто облаками. Температура воздуха от +12 градусов в темное время суток до +23 днем. Практически безветрено, давление 746 мм рт.ст.

В воскресенье 12 сентября вновь облачно. Ночью термометры покажут +14, в дневное время до +24 градусов. Ветер западный 2 м/с, давление 744 мм рт. ст.

По предварительному прогнозу, начало следующей недели будет теплым и солнечным, а вот с середины недели температура начнет понижаться, пойдут дожди.