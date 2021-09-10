Убивший из ревности гражданскую жену орловец предстанет перед судом

Жителя Орла осудят за убийство гражданской жены. С ножом на почве ревности 44-летний орловец напал на женщину в декабре 2020-го.

Застолье, закончившееся кровопролитием, происходило в квартире одной из многоэтажек Заводского района. Орловец приревновал свою 43-летнюю сожительницу. Он был пьян и схватился за нож. Ударов было много, шансов выжить у раненой не осталось, она скончалась на месте происшествия. Уголовное дело следком возбудил и расследовал по статье "Убийство", сейчас его расследование завершено.

- Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.