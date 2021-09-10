В орловском МЧС почтили память Евгения Зиничева

Память Евгения Зиничева почтили в Орле Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В орловском МЧС почтили память Евгений Зиничева. В подразделениях ведомства приспущены флаги, в честь погибшего прошла минута молчания.

Об этом "Комсомолке" рассказали в пресс-службе главка МЧС России по Орловской области.

- Смена дежурных караулов в подразделениях управления началась с общего построения и объявления минуты молчания, - рассказали в МЧС.

Евгений Зиничев трагические погиб 8 сентября в Норильске при исполнении служебного долга, во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Зиничев спасал человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях в Норильске (...далее)

Режиссер, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, погиб в том месте, где снял свой самый знаменитый фильм (...далее)