Вступил в силу приговор экс-директору "Орелгортеплоэнерго" Дорофееву

Суд оставил без изменения приговор бывшему директору "Орелгортеплоэнерго" Фото: архив "КП"

Вступил в силу приговор по уголовному делу бывшего начальника ОАО "Орелгортеплоэнерго" Владимира Дорофеева. Защита пыталась смягчить срок, однако суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение о наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Дело в отношении экс-директора компании расследовалось по статье 159 УК РФ: мошенничество, совершенное в особо крупном размере. За время следствия и суда установлено, что Дорофеев с 2016 по 2017 годы ездил в Москву и Питер по своим делам, а оплачивались поездки как служебные командировки за счет бюджета организации. Общий ущерб "Орелгортеплоэнерго" оценивается в сумме 4,5 миллионов рублей.

- Приговор районного суда был обжалован осужденным и его защитником, однако судом апелляционной инстанции вид и размер ранее назначенного наказания в виде лишения свободы оставлены без изменения, приговор районного суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.